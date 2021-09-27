المنتجات الكيماوية تخفض نشاط الصناعات التحويلية 12.2% في يوليو

كتبت-ياسمين سليم:

انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 12.19% خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وقال الجهاز إن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا خلال يوليو هي صناعة المشروبات بنسبة 3.06% وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.79% في يوليو مقارنة بيونيو، وذلك لتلبية احتياجات السوق خلال عيد الأضحى.

وأوضح الجهاز أن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا هي صناعة المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 13.99%، وذلك لانخفاض الطلب نتيجة لركود نشاط المقاولات.

كما انخفض نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بنسبة 16.37% في يوليو، نظرا لإجازة عيد الأضحى وتوافر المخزون.