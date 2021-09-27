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مبيعات أجنبية ومحلية تهبط بالبورصة 1.4% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:58 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
مبيعات أجنبية ومحلية تهبط بالبورصة 1.4% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 1.44% إلى مستوى 10496 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.46%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 2.35%.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم يرجع إلى ضعف القوة الشرائية في السوق خلال الفترة الحالية، بالإضافة عمليات بيع على سهمي فوري والتجاري الدولي المؤثران على المؤشر الرئيسي بشكل كبير.

وتراجع قيمة سهم بنك التجاري الدولي إلى 0.07%، وسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية إلى 4.83% بختام جلسة اليوم.

وذكر غريب، أنه بعد خبر الإعلان عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من يناير العام المقبل فأي حركة بسيطة في السوق من عمليات للبيع ستؤثر على البورصة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد في تصريحات سابقة، نية الحكومة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، رغم اعتراضات مستثمرين في البورصة، فيما قال الوزير إن القانون جاء بناء على مشاورات مع سوق المال.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 52.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 39.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 92.6 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 0.07% إلى مستوى 10649 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة سامح غريب شركة عربية أون لاين

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