المعهد المصرفي: تدريب أكثر من 24 ألف شخص عن بعد العام المالي الماضي

كتبت- منال المصري:

أعلن المعهد المصرفي المصري EBI، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أبرز إنجازاته خلال العام المالي 2020-2021، وهو ما يأتي تأكيداً على التزامه بتطوير وتدريب رأس المال البشري بالقطاع المصرفي والمالي.

وقال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن المعهد حقق هذا العام عدة إنجازات تدعم مركزه الريادي في المنطقة في مجال التعلم والتطوير والتدريب.

واستعرض عبد العزيز نصير، أهم الأنشطة والمبادرات التي قدمها المعهد خلال العام المالي الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج التعلم التفاعلي عن بُعد خلال العام أكثر من 24 ألف متدرب، ليصل العدد إلى قرابة 71 ألف مستفيد من هذه البرامج منذ تدشين المعهد منصته الإلكترونية عام 2018.

وأشار إلى أن هذه المنصة كانت بمثابة خطوة استباقية جعلت المعهد مستعدا لتقديم خدماته بأحدث تقنيات التعلم الرقمي في أعقاب انتشار جائحة كورونا.

وقدم المعهد 80 برنامجاً دولياً بطريقة التعلم الافتراضي بالتعاون مع كبرى المؤسسات المالية والتدريبية من مختلف أنحاء العالم بإجمالي 1184 متدربا، حيث تم تقديم عدد من الموضوعات الجديدة التي تتناسب مع تداعيات جائحة كورونا وأثرها على القطاع المالي والمصرفي، بحسب نصير.

وأكد نصير أن المعهد المصرفي استمر تحت رعاية البنك المركزي المصري، في تقديم برنامج أمن المعلومات بالتعاون مع مؤسسة SANS الدولية، لعدد 30 ألف مصرفي من 12 بنكاً، لتخريج كوادر متخصصة قادرة على مواجهة كافة الأخطار والهجمات الإلكترونية المختلفة.

وأوضح أنه في إطار استمرار جهود المعهد للتوسع في تقديم خدماته الإلكترونية، أبرم المعهد اتفاقية تعاون مع شركة "Go1"- إحدى الشركات الرائدة في مجال التعلم عن بعد- حيث تتيح هذه الاتفاقية الوصول إلى أكثر من 80 ألف دورة تدريبية مقدمة من أشهر المؤسسات العالمية في مجال التعلم عن بُعد.

وذكر أن من بين هذه المؤسسات Skillsoft وThomson Reuters وWall Street Prep وغيرها، حيث تساهم هذه الشراكة في تسهيل العملية التدريبية وإتاحة جميع البرامج المتوفرة عبر منصة إلكترونية موحدة لموظفي القطاع المصرفي.

وأضاف نصير أن المعهد أعلن خلال العام المالي 2020-2021 إطلاق منصة برنامج "التدريب من أجل التوظيف" (TFE) والذي تم تطويره لطرحه في نسخته الإلكترونية الجديدة والذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل من خلال برنامج تدريبي متخصص لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب لتأهيلهم للعمل في المجال المصرفي.

وأوضح أن المعهد نجح تحت رعاية البنك المركزي المصري واستكمالا لدوره في دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي، في تقديم خدماته التدريبية خلال العام المالي 2020-2021 لأكثر من 200 متدرب من العاملين بالقطاع المصرفي الأفريقي، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المعهد لأكثر من 3500 متدرب من أكثر من 40 دولة أفريقية منذ إنشاء المعهد وحتى الآن.

وذكر نصير أنه تم تقييم نحو 48 ألف شخص سواء بغرض التوظيف أو التطوير أو الترقية ليضاعف المعهد عدد المستفيدين من خدمات التقييم في العام المالي السابق، كما يقوم المعهد حاليا بتنفيذ خدمات التقييم عن بُعد.

وقال: "تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Mercer Mettl، لإتاحة خدمة جديدة مكملة لخدمات التقييم وهي خدمة المراقبة الآلية (Auto Proctoring) والتي تتم إلكترونياً عن بعد للمُمتَحنين من القطاع المصرفي، مما يسهل إجراء جميع الاختبارات تحت المراقبة بشكل آمن عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي توقيت، كما تم إبرام شراكة أخرى مع شركة Spencer Stuart للخدمات الاستشارية وتطوير القيادات التنفيذية".

وأوضح نصير أن المعهد أعلن خلال 2021 إطلاق منصة "افهم بيزنس"، التي تم تطويرها بالتعاون مع مبادرة رواد النيل، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

وتعتبر هذه المنصة متخصصة في تقديم الدعم الفني للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إتاحة المعلومات اللازمة، وتبادل المعرفة والتواصل مع خبراء في مجالات المحاسبة، والاستشارات القانونية، والموارد البشرية، والتسويق، والتصدير، والمشتريات الحكومية، وفقا لنصير.

كما أعدت إدارة البحوث والتوعية بالمعهد دراسة- هي الأولى من نوعها في مصر- حول مستقبل الجدارات والمهارات بالقطاع المصرفي المصري وتم عرضها على القائمين على إدارة الموارد البشرية بالقطاع المصرفي لمراجعة ممارسات التوظيف والتقييم لديهم، والتفكير الصحيح في كيفية دعم الجهود التي تستهدف تعزيز فاعلية الموارد البشرية وقدراتها، بحسب نصير.

وأشار إلى إعداد منشور يتم إصداره شهرياً يغطي أحدث الاتجاهات المصرفية الدولية التي تؤثر على الصناعة، ويسلط الضوء على أفضل ممارسات المؤسسات الدولية في كل من هذه الاتجاهات.

وذكر المدير التنفيذي للمعهد المصرفي أنه تم إطلاق مسابقة الابتكار لعام 2021- لتحل محل المسابقة البحثية- بهدف مواكبة الديناميكيات المتغيرة في القطاع المصرفي المتأثر بالتقنيات الرقمية والتكنولوجيا المالية من خلال البحث والوصول للحلول الأكثر ابتكارا.

وأوضح أنه تم عرض الأفكار والمشاريع الخاصة بالمتسابقين على لجنة تحكيم مكونة من خبراء في المجال المصرفي لاختيار أفضل المشروعات.

كما استقبل المعهد المصرفي 12 ألف اتصال عقب إطلاقه خطا ساخنا برقم (15200) لتيسير وصول المتدربين لكافة المعلومات عن خدمات المعهد، والإجابة عن كافة استفساراتهم بشكل أفضل، وفقا لعبد العزيز نصير.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، قال نصير إن المعهد أطلق المرحلة الثانية من مبادرة "بصيرة" لمساندة الطلبة ذوي الاحتياجات البصرية، حيث يمكنهم إرسال الملفات الخاصة بهم لمتطوعي المبادرة لتحويلها لملفات مقروءة أو مسموعة لتيسير الصعاب التي تواجههم أثناء الدراسة.

وفي مايو 2021، أطلق المعهد مبادرة "إتاحة" لتكون همزة وصل بين ذوي الهمم من الباحثين عن فرص عمل والقطاع المصرفي من خلال هذه المبادرة، وبعد استيفاء المتقدمين لشروط التسجيل واجتياز مراحل التقييم، يتم إلحاق المتقدمين ببرنامج تدريبي بالمعهد المصرفي لتعزيز المهارات التي يتطلبها العمل الوظيفي، بحسب نصير.

وقال نصير إنه بعد الانتهاء من حضور البرنامج التدريبي، يتم مشاركة بيانات المتدربين مع القائمين على إدارات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري للاستعانة بهم في فرص التوظيف المحتملة وفقا لشروط التعيين المتبعة بكل بنك.

وأضاف: "من المبادرات الناجحة التي تم تصميمها للشباب مبادرة FinYology التي تم تكليف المعهد بها من قبل البنك المركزي المصري، وتهدف إلى منح الفرص لطلاب الجامعات المختلفة لإعداد مشروعات عن التكنولوجيا المالية والتوصل إلى حلول مبتكرة في هذا المجال".

وذكر نصير أنه تم تصميم موقع إلكتروني رسمي لمجلة "المصرفيون" لضمان وصول المجلة بشكل ميسر لأكبر عدد من القراء والمتخصصين في المجالين المصرفي والمالي، وتم تجديدها من حيث الشكل والمحتوى لتكون بمثابة حلقة وصل بين البنوك والمؤسسات المالية، مما يتيح لهم مشاركة أحدث أخبارهم، إلى جانب تغطية آخر التطورات والابتكارات في القطاع المصرفي.

وأكد المدير التنفيذي للمعهد: "سنواصل تكريس مواردنا لتطوير القوى العاملة ورأس المال البشري في مصر والدول الاستراتيجية عربياً وافريقياً، وسنواصل تقديم أحدث التطورات التي تتوافق مع المعايير الدولية تحت قيادة ودعم البنك المركزي المصري".