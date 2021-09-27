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بدءا من أول أكتوبر.. تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في 5 مناطق

12:23 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بدءا من أول أكتوبر.. تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في 5 مناطق

شركة مصر للصوت والضوء

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في المناطق الخمسة (الأهرامات - الكرنك - أبو سمبل - فيلة - إدفو) أول أكتوبر القادم وذلك بمناسبة قرب حلول الموسم السياحي الشتوي، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وقالت الشركة إن العروض بدءا من أول أكتوبر ستبدأ في منطقتي الهرم والكرنك الساعة السابعة مساءً، وفي منطقتي فيلة وأبو سمبل الساعة السادسة والنصف مساءً، وفي منطقة إدفو السادسة مساءً.

وقال محمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذى للشركة، إن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء مع بداية أكتوبر يأتي لمراعاة الرؤية الجيدة ولتحقيق خدمة أفضل للرواد للاستمتاع بالعروض، كما يتم توفير سماعات الترجمة الفورية في جميع المناطق لإتاحة الفرصة للسائح لحضور عرض الصوت والضوء باللغة المطلوبة في الوقت المناسب له.

شركة مصر للصوت والضوء عروض الصوت والضوء الموسم السياحي الشتوي

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