أسعار البترول تقترب من 80 دولارا للبرميل.. وتوقعات بمزيد من الارتفاع

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار البترول للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، ليقترب سعر برميل خام برنت إلى مستوى 80 دولارا مسجلا أعلى مستوى في نحو 3 سنوات.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفع سعر برميل خام البترول برنت بنحو 1.11 دولار خلال تعاملات اليوم بنسبة زيادة 1.42% مقارنة بختام جلسة تداول يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى مستوى 79.20 دولار في الساعة الحادية عشر و15 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، وهو مستوى لم يسجله منذ أكتوبر 2018.

وارتفع سعر برميل خام برنت بذلك في الجلسات الخمس الأخيرة وذلك منذ يوم الاثنين الماضي بنحو 5.28 دولار بنسبة 7.1%.

وقالت وكالة رويترز إن ارتفاع أسعار البترول اليوم يأتي وسط مخاوف بشأن المعروض، حيث تشهد أجزاء من العالم زيادة في الطلب مع تخفيف ظروف الوباء.

وبحسب الوكالة، قالت إيه إن زد ريسيرش في مذكرة: "يستمر ضيق العرض في الاعتماد على المخزونات في جميع المناطق".

وقال محللون إيه إن زد في المذكرة إن ارتفاع أسعار الغاز يساعد أيضا في دفع النفط إلى الأعلى حيث يصبح السائل أرخص نسبيا لتوليد الطاقة.

وواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤهم، المعروفون باسم "أوبك +" صعوبة في زيادة الإنتاج مع استمرار نقص الاستثمار أو التأخير في الصيانة بسبب وباء كورونا، بعد أن فشل انتعاش الطلب، وفقا لرويترز.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار خام برنت بنهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل من 80 دولارا توقعها في وقت سابق، حيث أدى التعافي السريع للطلب على الوقود من متغير دلتا وإعصار إيدا إلى نقص الإمدادات العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى لها في 3 سنوات بعد أن أجبرت اضطرابات الإنتاج العالمية شركات الطاقة على سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وقال جولدمان ساكس، في مذكرة أصدرها أمس، "رغم أننا نتمسك بوجهة نظر صعودية للنفط منذ فترة طويلة، فإن العجز الحالي في العرض والطلب العالمي أكبر مما توقعنا، مع تعافي الطلب العالمي من تأثير دلتا بشكل أسرع حتى من توقعاتنا التي تجاوزت الإجماع، ومع بقاء العرض العالمي أقل من توقعاتنا"، وفقا لرويترز.