ترقب أسعار الحديد خلال شهر أكتوبر المقبل بعد تراجع الخام عالميًا

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن تجار الحديد بمصر يترقبون إعلان مصانع الحديد الأسعار لشهر أكتوبر المقبل، خاصة في ظل التراجع الكبير في سعر المعدن بالبورصات العالمية.

وتراجع سعر طن خام الحديد بالبورصات العالمية بشكل مفاجئ إلى أقل من 100 دولار للطن، حيث أدت تحركات الصين لتنظيف قطاعها الصناعي الملوث إلى هبوط المعدن بشكل كبير، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة، إن أسعار الخام تراجعت بأكثر من النصف، منذ أن بلغت ذروتها التي حققتها خلال مايو الماضي.

وأضاف الزيني، أنه من المفترض أن تتراجع أسعار الحديد بالسوق المحلي نتيجة التراجع بالبورصات العالمية، مشيرا إلى أن سعر الحديد بمصر مرتبط بالسعر العالمي للخام.

ووفقا لقول الزيني، فإن السوق في حالة ترقب لأسعار الشهر الجديد.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر طن الحديد حاليا يتراوح بين 13800 و14600 جنيه، وسعر الطن بالأسواق للمستهلك يتراوح بين 14200 و14800 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.