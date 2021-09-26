هل ترفع الحكومة أسعار البنزين الشهر المقبل؟.. مصدر حكومي يجيب

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر حكومي، في اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، إن اللجنة ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأخير من العام الحالي (أكتوبر ديسمبر)، خلال بداية الشهر المقبل.

وتوقع المصدر تثبيت أسعار البنزين خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019.

وتعمل الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وبحسب المصدر، فإن التقرير سيتضمن تغيير أسعار البترول العالمية، إذ يحسب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في سبتمبر الحالي، للاسترشاد به، بالإضافة إلى تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال إن قرار اللجنة سيكون في الأرجح بتثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الأخير من العام.

ورفعت لجنة التسعير أسعار المواد التبرولية خلال يوليو الماضي أسعار المواد البترولية بنحو 25 قرشًا، ليصل سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه للتر، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.