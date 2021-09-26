توقعات باستقرار أسعار الملابس الشتوي هذا العام رغم ارتفاع الخامات 25%

كتبت- شيرين صلاح:

توقعت سماح حسين عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، أن تشهد أسعار الملابس الشتوية هذا العام استقرارا عند نفس مستويات العام الماضي دون تغيير، على الرغم من ارتفاع أسعار الخامات.

وأضافت سماح، أن أسعار الخامات شهدت ارتفاعا بنسبة 25% عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الشحن.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن.

وذكرت أن التجار لن يرفعوا أسعار الملابس الشتوية بالمحلات ويتجهون إلى تقليل هامش ربحهم حتى لا ترتفع سعر القطع بالأسواق.

وأوضحت سماح، أن حركة البيع والشراء بسوق الملابس ليست جيدة لذا اتجه التجار إلى عدم رفع الأسعار الملابس الشتوية على الرغم من ارتفاع الخامات هذا العام.

كانت سماح قالت في وقت سابق، إن مبيعات محلات الملابس انتعشت خلال الفترة الماضية من الأوكازيون الصيفي.

وذكرت سماح أن انتهاء فترة امتحانات الثانوية العامة مع بداية الشهر الجاري ساهمت بشكل كبير في انتعاش مبيعات الملابس بالقسمين الحريمي والرجالي على الأخص مع نسبة التخفيضات الكبيرة في الأوكازيون الصيفي.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم 2 أغسطس ولمدة شهر، ومدت الوزارة فترة الأوكازيون حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت سماح حسين أن نسبة التخفيضات خلال الأوكازيون الصيفي تتراوح بين 50 و70% على حسب موديل القطعة.