مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.07% إلى مستوى 10649 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.03%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 28.3 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 9.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 38.01 مليون جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.43% إلى مستوى 10642 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.