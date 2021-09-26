11 طرحا للسندات المصرية في الأسواق الدولية منذ التعويم (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

طرحت وزارة المالية يوم الخميس الماضي الإصدار الحادي عشر لها من السندات في الأسواق الدولية وذلك منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وذلك من خلال بيع سندات بقيمة 3 مليارات دولار على 3 شرائح بآجال 6 و12 و30 عاماً.

ووصلت قيمة إصدارات السندات الدولية الـ 11 التي طرحتها وزارة المالية في السنوات الأخيرة إلى 29.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات يورو.

وتنوعت إصدارات السندات الدولية من وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة بين سندات دولارية، وسندات باليورو، وسندات خضراء بالدولار والتي كانت أول طرح في المنطقة في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار.

وتستهدف الوزارة تنويع الاعتماد على الأدوات المالية خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تطرح أول إصدار للصكوك الحكومية خلال العام المالي الحالي بعد صدور القانون الخاص بهذه الصكوك.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي 11 طرحا لسندات الحكومة المصرية في الأسواق الدولية منذ التعويم وحتى الآن.