"تنمية المشروعات": تنظيم ندوات توعوية للسيدات ببعض محافظات "حياة كريمة"

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كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان له اليوم الأحد، إنه ينظم سلسلة من الندوات التوعوية للسيدات الريفيات بعدد من المحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستويات معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف الجهاز أنه يتم خلال هذه الندوات إلقاء الضوء على عدة محاور رئيسية من أهمها؛ رفع إدراك المرأة بأهمية دورها في الأسرة والمجتمع وقدرتها على تحسين مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية في حياة أسرتها؛ من خلال العمل والإنتاج والتشغيل الذاتي.

وذكر أن هذه الندوات تأتي ضمن مسئوليات الجهاز في مبادرة "حياة كريمة "، والتي تتضمن العديد من المهام أهمها تطوير قدرات المواطنين وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين مستوى معيشتهم خاصة الشباب والمرأة.

وأشار الجهاز إلى أنه يقوم بهذا الدور من خلال إتاحة التمويلات والمساعدات والاستشارات الفنية والدورات التدريبية اللازمة لمساعدة هؤلاء المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة جديدة وإدارتها بنجاح.

وتتعرف المشاركات خلال هذه الندوات على كيفية إقامة مشروع، والخطوات المتبعة للحصول على التمويل، فضلا عن توضيح كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية، وأيضا المزايا والتسهيلات التي تقدمها وحدات خدمات المنشآت الصغيرة المتواجدة بكافة فروع الجهاز بالمحافظات، وفقا للجهاز.

وأوضح الجهاز أن المشاركات في هذه الندوات يتعرفن أيضا على الدورات التدريبية المجانية التي ينظمها الجهاز لتعليم مهارات الحرف اليدوية أو مهارات إدارة المشروعات بكفاءة وتطويره بنجاح.

وقالت سالي سعدة، رئيسة المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات، إن هذه الندوات بدأت بمحافظات الشرقية، والفيوم ثم بني سويف، على أن تستأنف بمحافظتي القليوبية، والمنيا.

وأضافت أن تنظيم تلك الندوات يأتي وفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بمنح المرأة اهتماما خاصا والعمل على تمكينها وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لها، وبصفة خاصة في المراكز والقرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة".

ودعت سالى سعدة السيدات والفتيات إلى المشاركة في مثل هذه الندوات والتعرف على أماكن إقامتها ومواعيدها من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات (16733).

وأوضحت عزة شلبي، مديرة وحدة النوع الاجتماعي التابعة للمكتب الفني بالجهاز، أن الندوات التي أقيمت بمركزي الحسينية بالشرقية ويوسف الصديق بالفيوم شهدت إقبال عدد كبير من السيدات وتفاعلهن بصورة واضحة مع ما تم تقديمه من محتوى مخصص للسيدات والفتيات.

وذكرت أن الندوات تضمنت مناقشة مفتوحة مع السيدات بهدف تحديد احتياجاتهم التدريبية والتأهيلية، وإلقاء الضوء على قيمة دور المرأة الريفية في النهوض بأسرتها ومجتمعها على حد سواء.