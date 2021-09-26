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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:22 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 10700 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.51%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.43% إلى مستوى 10642 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

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