ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 10700 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.51%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.43% إلى مستوى 10642 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.