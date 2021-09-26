ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 10700 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.51%.
وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة الخميس الماضي على ارتفاع بنسبة 0.43% إلى مستوى 10642 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
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