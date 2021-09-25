مسؤول بالضرائب: إسقاط ضريبة التجار "اونلاين" للسنوات الماضية في حالة واحدة

كتبت – شيماء حفظي:

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمصراوي، إن جميع ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية "البيع أونلاين" مطالبين بفتح ملف ضريبي لدى مصلحة الضرائب لتحصيل ضريبة الدخل.

وأضاف محروس، أنه لابد أن يفتح التاجر ملفا ضريبيا حتى إذا لم يكن يحقق أرباحا كبيرة، أما إذا بلغ حد 500 ألف جنيه يكون ملزمًا إلى جانب ضريبة الدخل، أن يسجل في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن الأصل في احتساب الضريبة يكون منذ بداية النشاط، لكن في هذه الحالة إذا اتجه صاحب العمل للتسجيل وفتح ملف ضريببي، يحسب له على المدة من بعد تسجيل بياناته، وهو يعد ميزة وفقا للقانون.

"إذا كان التاجر يزاول نشاطه قبل سنوات، فعند التسجيل وفتح الملف يتم التجاوز عن الضريبة المستحقة عن السنوات السابقة لموعد التسجيل، وهي مهلة مستمرة حتى 15 أبريل 2022".

ويقدم قانون 152 لسنة 2020، بشأن توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي، تحفيزات وتيسيرات لأصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي، للتحول للاقتصاد الرسمي.

ومن بين المحفزات، أن يتم التغاضي عن الضرائب المستحقة، حال توفيق الأوضاع والتحول للقطاع الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في أبريل 2021، وهي مدة يجوز لرئيس الوزراء مدها، وفقا لمحروس.

وقال رجب محروس، إنه في حال وصلت حجم الأعمال حتى 250 ألف جنيه يدفع ضريبة ألف جنيه سنويا.

وأضاف "احتساب الضريبة يأتي وفقا لإقرار الفرد، والأفضل له إعطاء بيانات صحيحة، لأنه حال ثبوت عكس ذلك يتم التعامل معه في إطار التهرب الضريبي".

وفي حال لم يتحرك التاجر الأونلاين من نفسه للتسجيل، فإن وحدة التجارة الإلكترونية يمكنها التوصل لبيانات ومعاملات التجار، وفي هذه الحالة يتم التعامل معه كمتهرب من الضريبة، وفقا لمستشار رئيس المصلحة.

وقال رجب، إن المخاطبين بالضريبة هم اليوتيوبرز أو البلوجرز المقيمين في مصر.

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، مقدمي المحتوى وأصحاب منصات التجارة الإلكترونية، بفتح ملف ضريبي لدى المصلحة، لتحصيل ضريبة الدخل، إضافة إلى التسجيل لتحصيل ضريبة القيمة المضافة إذا بلغ إجمالي إيراداته نصف مليون جنيه.

ووفقًا لمسؤول خدمة العملاء لمصلحة الضرائب، فإن القرار مخاطب به "أي صفحة أو جروب تبيع أي منتج عبر أي منصة تواصل اجتماعي، سواء فيسبوك، أو واتساب، أو تليجرام، أو انستجرام" طالما يدر هذا النشاط عائدا ماليا.

وأضاف المسؤول، أنه كذلك ينطبق على كل من يقدم محتوى مرئي "فيديوهات" عبر يوتيوب أو فيسبوك أو غيرها، طالما يحصل على مقابل مادي مقابل عدد المشاهدات، سواء كان محتوى ترفيهي أو تعليمي أو غير ذلك.

ولا تنطبق هذه القرارات، على أصحاب الصفحات التي تقدم خدمة عامة، ولا يتم تحصيل مقابل، طالما لا يحصل مؤسس الصفحة على مقابل مالي للإعلان لمنتجات، وفقا للمسؤول.

وفيما يتعلق بصفحات التجارة الأونلاين صغيرة الحجم، التي لا تحقق أرباحا كبيرة، قال مسؤول خدمة العملاء، إن أي شخص لديه صفحة يبيع من خلالها، يجب أن يفتح ملف ضريبي لدى المصلحة، ثم بعد ذلك تأتي خطوة تحديد الضريبة المستحقة عليه، وفقا لحجم الدخل الذي يعود عليه من التجارة.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

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