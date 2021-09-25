"الصفحات والجروبات".. من يخضع لقرار فتح ملف ضريبة دخل على التجارة الإلكترونية؟

كتبت – شيماء حفظي:

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، مقدمي المحتوى وأصحاب منصات التجارة الإلكترونية، بفتح ملف ضريبي لدى المصلحة، لتحصيل ضريبة الدخل، إضافة إلى التسجيل لتحصيل ضريبة القيمة المضافة إذا بلغ إجمالي إيراداته نصف مليون جنيه.

ووفقًا لمسؤول خدمة العملاء لمصلحة الضرائب، فإن القرار مخاطب به "أي صفحة أو جروب يبيع أي منتج عبر أي منصة تواصل اجتماعي، سواء فيسبوك، أو واتساب، أو تليجرام، أو انستجرام" طالما يدر هذا النشاط عائدا ماليا.

وأضاف المسؤول، أنه كذلك ينطبق على كل من يقدم محتوى مرئي "فيديوهات" عبر يوتيوب أو فيسبوك أو غيرها، طالما يحصل على مقابل مادي مقابل عدد المشاهدات، سواء كان محتوى ترفيهي أو تعليمي أو غير ذلك.

ولا تنطبق هذه القرارات، على أصحاب الصفحات التي تقدم خدمة عامة، ولا يتم تحصيل مقابل، طالما لا يحصل مؤسس الصفحة على مقابل مالي للإعلان لمنتجات، وفقا للمسؤول.

وفيما يتعلق بصفحات التجارة الأونلاين صغيرة الحجم، التي لا تحقق أرباحا كبيرة، قال مسؤول خدمة العملاء، إن أي شخص لديه صفحة يبيع من خلالها، يجب أن يفتح ملف ضريبي لدى المصلحة، ثم بعد ذلك تأتي خطوة تحديد الضريبة المستحقة عليه، وفقا لحجم الدخل الذي يعود عليه من التجارة.

"إذا كان دخل التاجر أقل من الشريحة المعفاة وهي 15 ألف جنيه، فلن يدفع ضريبة، كل ذلك يحدد وفقا لحالة كل على حدة، ولكن الأساس هو ضرورة أن يتم فتح ملف ضريبي" وفقا لمسؤول خدمة العملاء.

وفيما يتعلق بحساب الضريبة على الدخل، قال مسؤول خدمة العملاء، إنه يتم احتسابها من تاريخ إصدار البطاقة الضريبية، إلا إذا أثبت أن العميل يعمل من فترات طويلة، فيمكن للمصلحة دراسة الحالة وتقدير موقفها.

أما ضريبة القيمة المضافة، فمطالب بالتسجيل فيها من تصل إيراداته إلى 500 ألف جنيه سنويًا، وفي هذه الحالة يسجل الفرد في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وكذلك إذا كان يبيع سلع أو خدمات جدول حتى لو حجم الأعمال أقل من 500 ألف جنيه,

وقالت المصلحة في بيان اليوم السبت، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداته 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

ولفتح الملف الضريبي، يتوجه العميل لمأمورية الضرائب التابعة لمنطقة مقر سكنه، لكن مازالت هناك بعض الآليات التي سيتم الإعلان عنها.

كما يمكن للعميل التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة للاستفسار، فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.