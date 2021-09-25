بعد انخفاض الذهب أكثر من 20 جنيها.. هل الوقت مناسب للشراء؟

كتبت- دينا خالد:

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب خاصة بعد انخفاض أسعاره، حيث انخفض سعر الجرام أكثر من 20 جنيها منذ بداية الشهر الجاري.

وأضاف نجيب، أن أسعار الذهب بالسوق المحلي مازالت مناسبة للشراء، خاصة في ظل توقعاته بحدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

واتفق معه، إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلا، إن أسعار الذهب لن تستمر بالانخفاض، ولكنها ستعاود الارتفاع تدريجيا، وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الامريكية.

وأضاف واصف، أن الوقت الحالي هو أنسب وقت لشراء الذهب.

واصلت أسعار الذهب تراجعها في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، لليوم الثالث على التوالي، ليخسر الجرام 10 جنيهات على مدار 3 أيام.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 770 جنيهًا مقابل 792 جنيها مع بداية الشهر الجاري.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 660 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 880 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيها.