تعرف على أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والفلفل الرومي، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا الخضراء، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وانخفض سعر كيلو الطماطم والكوسة 50 قرشًا، فيما استقرت أسعار البطاطس والبصل، والباذنجان، وفقا لبيانات السوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و4.5جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 5.5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و15 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5و 4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي ب.

الملوخية بين 2 و2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.