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تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:44 ص السبت 25 سبتمبر 2021
تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 18ر33 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 0ر34798 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 50ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 48ر4455 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 54ر4 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 70ر15047 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات الأسهم الرئيسية

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