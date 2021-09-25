تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 18ر33 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 0ر34798 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 50ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 48ر4455 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 54ر4 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 70ر15047 نقطة.
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