افتتاح الدورة الـ 14 لمعرض المنتجات المصرية بالأردن بمشاركة 36 شركة

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القاهرة – مصراوي:

افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية فعاليات الدورة الـ 14 فعاليات الدورة لمعرض المنتجات المصرية بالأردن، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

ويقام المعرض بالعاصمة عمان خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 36 شركة مصرية في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية والمنتجات الجلدية والحرف اليدوية والأثاث المنزلي بالإضافة إلى عدد من منتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحضر الافتتاح السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ومحمد المغربى المستشار تجارى بإدارة المشرق العربى بجهاز التمثيل التجارى ومنى عبود رئيس المكتب التجاري المصري بعمان .

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن والارتقاء بها لمستويات متميزة وبصفة خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل.

وأشار إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتي البلدين لإنشاء مشروعات تعاون ملموسة تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضحت جامع، أن معرض المنتجات المصرية بالأردن يمثل أحد المعارض الناجحة التي تكتسب مكانة خاصة لدى المنتجين المصريين لا سيما وأنه يقام بدولة الأردن الشقيقة.

وتحرص وزارة التجارة والصناعة على دعم أواصر التعاون بين مصر والأردن والتوجه نحو دعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص ورفع معدلات التكامل الاقتصادي والتبادل التجارى بين مصر والأردن، بحسب الوزيرة.

وأضافت الوزيرة أن المعرض يلقى قبولاً من جانب الشركات المصرية الراغبة في الانفتاح على السوق الأردني باعتباره سوقاً واعداً ونافذة قوية على الأسواق المجاورة التي تتضمن السوق العراقي والفلسطيني والسوري كما يعد المعرض فرصة قوية لإبرام تعاقدات بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الأردنية وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل بين الجانبين.

وأكدت المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حرص المملكة على تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرةً إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأردن لمستويات متميزة تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصري والاردني على حد سواء.

واشادت العلي بالتنظيم المتميز للمعرض وجودة المنتجات المصرية المعروضة والتي تحظى بقبول ورواج كبيرين بالسوق الأردني، كما أشادت بالاجراءات الاحترازية المكثفة لتأمين كل من العارضين والزائرين بمستوى طبي وقائي متميز.

وزارت الوزيرتان، مركزي تصميم الملابس التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن استكشاف فرص التعاون بين المؤسسة وجهاز المشروعات الصغيرة في مصر .

والمعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ويقام على مساحة 3500 متر ويضم منتجات 36 شركة موزعة على 16 جناح متنوع، بحسب البيان.