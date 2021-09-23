القاهرة للبترول: تكرير 7.5 مليون طن بترول خام خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس هشام البُكل، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، إن الشركة كررت ما يزيد على 7.5 مليون طن خام من البترول خلال العام المالي الماضي في مصفاتي التكرير التابعتين لها في مسطرد وطنطا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف البكل أن تكرير هذه الكميات العام الماضي أسهم في توفير جانب مما يحتاجه السوق المحلي من المنتجات البترولية بكميات بلغت أكثر من 3.2 مليون طن بنزين بأنواعه، و1.5 مليون طن سولار، وأكثر من 400 ألف طن وقود طائرات، ونحو 80 ألف طن بوتاجاز، و3.8 مليون طن مازوت، ونحو 700 ألف طن من النافتا للتصدير، علاوة على الكيروسين والمذيبات وغيرها.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة القاهرة لتكرير البترول عن العام المالي 2020-2021، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وذكر البكل أن نشاط التصنيع المحلي للمعدات وتقديم الخدمات الفنية لشركات البترول بالشركة شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته 21% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه لتصل قيمته إلى نحو 172 مليون جنيه، بالإضافة إلى 375 مليون جنيه إيرادات بيع المنتجات الثانوية والخاصة.

وأشار إلى تنفيذ 3 مشروعات جديدة بنجاح لترشيد استخدام الطاقة وفي مقدمتها مشروع استرجاع غازات الشعلة بمعدلات وفر تقدر بنحو 4 أطنان وقود/ ساعة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار سنويا، وكذلك إحلال وتجديد بعض أجزاء التسخين بأفران التقطير بمصفاة التكرير لتوفر نحو 10% من وقود الأفران.

وأوضح البكل أن هذه المشروعات تتضمن أيضا مشروع استخدام الطاقة الشمسية ونظم الإضاءة الموفرة بالمباني الإدارية، وتحسين معامل القدرة الكهربية بمحطات المحولات الرئيسية والتي وفرت في استهلاك الطاقة الكهربائية.

ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا، خلال الجمعية، إن ما يتحقق من نتائج ملموسة في برنامج تطوير المناطق الجغرافية البترولية على مستوى مصر يؤكد نجاح خطة التطوير التي تنفذها الوزارة لتلك المناطق والكيانات البترولية العاملة بها والتي تستهدف إحداث تأثير إيجابي لدى المواطنين.

وشدد الملا على ضرورة الاستمرار في تطوير وتحديث منظومة التكرير لرفع كفاءة الأداء وتقليل الفاقد بشكل يليق بمستوى قطاع البترول في ضوء أهمية صناعة التكرير في توفير وتأمين المنتجات البترولية للسوق المحلي وتصدير الفائض.

وأشاد بدور شركة القاهرة لتكرير البترول بمصفاتيها بمسطرد وطنطا في توفير المنتجات البترولية للقاهرة الكبرى وجزء من منطقة الدلتا، فضلا عن دورها المهم فى تأمين إمدادات مصفاة المصرية للتكرير لزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانياتها في التصنيع المحلي للمعدات البترولية لتلبية احتياجاتها واحتياجات الغير.

كما أكد الوزير أهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والحفاظ على البيئة للحفاظ على العاملين والأصول الإنتاجية.