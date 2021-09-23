الملا يتابع تقدم أعمال مشروعات إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي



كتب- مصطفى عيد:

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن معدلات تنفيذ برنامج عمل زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تسير وفقاً للمخطط لتحقيق التوسع والانتشار السريع لمحطات تموين الغاز في كافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الدوري للوقوف على آخر مستجدات البرنامج الجاري تنفيذه لزيادة عدد المحطات، والعمل على تذليل أي تحديات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما له من مردود اقتصادي على المواطن والدولة مقارنة بالوقود السائل، فضلاً عن كونه وقود نظيف يحافظ على البيئة.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من محطات ودخولها الخدمة، وكذلك حجم الأعمال للمحطات الجاري تنفيذها من أعمال إنشائية وتركيبات كهروميكانيكية وتوريد وتركيب المعدات للإسراع في وضعها على الخدمة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد وجه الملا بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنجاز تنفيذ باقي المحطات، كما وجه بالتحديث المستمر للتطبيق الإلكتروني "Mop Stations" الذي أطلقته الوزارة لتعريف المواطنين بأقرب محطة تموين للسيارات سواء كانت محطة غاز طبيعي أو بنزين بأنواعه أو سولار أو شحن كهربائي، والذي يمكن تحميله على جميع الهواتف الذكية.

كما شهد الاجتماع استعرض معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي شهدت زيادة مطردة خلال العام المالي الأخير، وكذا مراكز التحويل التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها.

حضر الاجتماع المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، ومساعديه المهندس السيد حسين، والمهندس محمد خضير، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.