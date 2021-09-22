البورصة تواصل الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.93% إلى مستوى 10596 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 2.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 56.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 35.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 21.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة نعت المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

وقالت في بيان إنها قررت أن تكون أول دقيقة لجلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 22/09/2021 دقيقة حداد، لتبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحاً بعد إعلان رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في مصر لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات أمس على هبوط بنسبة 1.98% إلى مستوى 10498 نقطة.