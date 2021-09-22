وزير المالية يوضح حقيقة فرض رسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي

كتب- مصطفى عيد:

أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة مطلقًا للتصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن "دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلي حفاظًا على فلوس المواطنين".

وأوضحت وزارة المالية أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذي يتعلق بماكينات الصراف الآلي، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل في اختصاص القطاع المصرفي.

وأشارت وزارة المالية إلى أن وزير المالية لم يدلِ بأي تصريحات في هذا الشأن؛ وأن وزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلي تتبع القطاع المصرفي.