استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تواصل الصعود للشهر الرابع في يوليو (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية للشهر الرابع على التوالي خلال يوليو الماضي وذلك بعد انخفاضها لأول مرة في 10 أشهر خلال مارس.

وبحسب بيانات نشرة شهر أغسطس للبنك المنشورة على موقعه الإلكتروني، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة 23.711 مليار دولار (نحو 373.4 مليار جنيه) بنهاية يوليو الماضي، مقابل 22.866 مليار دولار (نحو 359.6 مليار جنيه) في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 845 مليون دولار.

وقبل انخفاضها في مارس الماضي بنحو 173 مليون دولار، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفاعا خلال 9 أشهر متتالية (خلال الفترة من يونيو 2020 وحتى فبراير 2021) بمجموع 13.1 مليار دولار وذلك مقارنة بما كانت عليه في نهاية مايو 2020 عند نحو 7 مليارات دولار.

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعت خلال أول 3 أشهر من جائحة كورونا (مارس وأبريل ومايو 2020) بحوالي 12.8 مليار دولار، وذلك بسبب تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية بذلك خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بذلك بنحو 5.9 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2020 عند 17.815 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بالعملة المحلية خلال أول 7 أشهر من عام 2021، بحسب تحليل مصراوي لبيانات البنك المركزي المصري.