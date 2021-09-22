الشركة العامة للبترول تحقق رقما قياسيا جديدا في الإنتاج

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الإنتاج الحالي للشركة العامة للبترول وصل إلى 74 ألف برميل مكافئ يومياً وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا لإنتاج الشركة وذلك منذ تاريخ إنشائها في عام 1957، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020-2021، برئاسة وزير البترول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الملا استمرار تقديم الدعم الكامل للشركة العامة للبترول للتوسع في نطاق عملها ومناطق امتياز جديدة لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج باعتبارها الشركة المملوكة للدولة التي استطاعت تحقيق أرقام قياسية وغير مسبوقة في معدلات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

ووجه الملا الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وأداء متميز خلال العام، وطالب بالاستمرار في عمليات التطوير والتحديث في أنشطة الحفر والاستكشاف باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستكشاف وزيادة إنتاجية الآبار.

كما أشاد بالتطور الذي يحدث في مشروعات الشركة للتوافق البيئي بالتعاون والتنسيق مع جهاز شئون البيئة، وكذا الالتزام بتطبيق اشتراطات أنظمة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين والمعدات والمنشآت.

وقال المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس الشركة العامة للبترول، إنه تم تحقيق 7 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتياز الشركة خلال العام المالي الماضي، وبلغ إجمالي المعدلات الاختبارية حوالي 5300 برميل يومياً زيت مكافئ، موضحا أنه تم الانتهاء من حفر 78 بئراً جديدة بمختلف مناطق الامتياز.

وأشار إلى أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، ومنها أنه تم الانتهاء من إنشاء تسهيلات إنتاج مبكرة لوضع لوضع حقلي "جنوب شرق الحمد" و"HH-33/2" على الإنتاج بمعدلات أولية بلغت حوالي 4700 برميل يومياً.

وأوضح عبد الصادق أنه تم الانتهاء من تشغيل خط الغاز لاستغلال الغازات المنتجة من حقل بحار شمال غرب بحقول الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير منظومة مكافحة الحريق بميناء رأس سدر.

وأضاف أن يجري الانتهاء من إنشاء خط شحن الزيت من محطة تجميع سنان إلى ميناء الحمراء بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى تطوير التسهيلات البترولية بمحطة تجميع سنان، كما أنه يجري الانتهاء من التغذية الكهربائية للأرصفة البحرية بحقلي عامر 4 و6، وتطوير محطة الحمد لتصبح محطة معالجة متكاملة وإنشاء خطوط بحرية لربط مجموعة من الأرصفة البحرية لتسهيل عمليات التشغيل وتقييم الآبار.

كما أوضح عبد الصادق أن التزام الشركة بتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق أدى لتحقيق وفر قدره 65.5 مليون دولار.