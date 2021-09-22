"مواد البناء": ارتفاع أسعار الحديد 200 جنيه للطن بالمصانع الاستثماري

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد في المصانع الاستثماري ارتفعت 200 جنيه للطن خلال الأسبوع الجاري.

وذكر الزيني، أن الارتفاع غير مبرر في ظل وجود ركود كبير في حركة البيع والشراء بسوق الحديد، بالإضافة إلى وجود تراجع في سعر الخام بالبورصات العالمية.

ويرتبط سعر الحديد بمصر بالسعر في البورصات العالمية.

وتراجع سعر طن خام الحديد بالبورصات العالمية إلى 140 دولارا حاليا مقابل 200 دولار خلال شهر يوليو الماضي، بانخفاض قدره 60 دولارا، بحسب محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وبحسب الزيني، فإن متوسط سعر طن الحديد بالمصانع الاستثماري تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 13700 و14100 جنيه، ويباع للمستهلك بين 14100 و14800 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.