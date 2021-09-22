Masrawy logo white

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:09 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 35 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير، بين 90 و170 جنيها، وهو سعر أمس.

وتراوح سعر كيلو البوري، اليوم، بين 40 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية السمك البلطي السمك المكرونة السويسي الكابوريا البوري

الخبر التالى:

أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
688

إصابات اليوم

24

وفيات اليوم

703

متعافون اليوم

298296

إجمالي الإصابات

17016

إجمالي الوفيات

251395

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا