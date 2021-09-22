أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 35 و50 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير، بين 90 و170 جنيها، وهو سعر أمس.

وتراوح سعر كيلو البوري، اليوم، بين 40 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.