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دقيقة حداد في بداية جلسة البورصة اليوم لرحيل المشير طنطاوي

09:20 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
دقيقة حداد في بداية جلسة البورصة اليوم لرحيل المشير طنطاوي

البورصة المصرية

نعت البورصة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

وقالت في بيان إنها قررت أن تكون أول دقيقة لجلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 22/09/2021 دقيقة حداد، لتبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحاً بعد إعلان رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في مصر لمدة ثلاثة أيام، إثر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

البورصة وفاة المشير طنطاوي أسهم البورصة تعاملات البورصة حداد

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