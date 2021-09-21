أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 775 جنيها مقابل 772 جنيها، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 664 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 887 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6200 جنيه.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.14%، ووصل سعر الأوقية إلى 1766.5 دولار في الساعة 12:33 ظهرا بتوقيت القاهرة.