البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10708 نقطة.

و هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس، بنسبة بلغت 1.64%، إلى مستوى 10710 نقاط، تحت ضغط تأكيدات حكومية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، مطلع العام المقبل.