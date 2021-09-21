البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10708 نقطة.
و هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.04%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس، بنسبة بلغت 1.64%، إلى مستوى 10710 نقاط، تحت ضغط تأكيدات حكومية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، مطلع العام المقبل.
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