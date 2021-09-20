رئيس القابضة للتشييد: مستمرون في تطوير "الميريلاند" وافتتاح المرحلة الثانية في أكتوبر

كتبت–شيماء حفظي:

قال المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والبناء، لمصراوي، إن خطة تطوير حديقة الميريلاند مستمرة، وليس هناك تغيير فيها.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تشير إلى تجريف حديقة الميريلاند، وهي الحديقة المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة.

وأوضح رئيس القابضة، أنه جاري الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير الميريلاند، وسيتم افتتاحها جزئيًا خلال الشهر المقبل.

"الافتتاح جزئيًا يعني أن بعض المحلات انتهت من التطوير وستتيح خدماتها للجمهور، بينما البعض الآخر ما زال لم ينته من أعمال التطوير" وفقا لأبو العطا.

وكانت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، نشرت مايو الماضي، فيديو ومجموعة صور توضح التشغيل التجريبي لبحيرة ونافورة حديقة الميريلاند بمصر الجديدة.

وتشمل المرحلة الثانية للتطوير، البحيرة ونافورة راقصة ومطاعم ومجمع سينمات وجراج أسفل الإنشاءات لخدمة رواد الحديقة.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان، افتتحت في 2018 المرحلة الأولى من حديقة الميريلاند بعد تطويرها بتكلفة 45 مليون جنيه على مساحة 16 فدانا.

وتجري شركة مصر الجديدة، أعمال تطوير حديقة المريلاند، والتي تقع على مساحة 25 فدانا، حيث تضمن عمل المرافق الكاملة للحديقة، فضلا عن عمل ممرات للجري والمشي «تراك»، وإضافة 1600 شجرة جديدة.

وأعمال التطوير عبارة عن تنسيق كامل للمساحة الخضراء بالحديقة وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين وكذلك إنشاء وإحلال وتجديد شبكة المرافق من كهرباء ومياه، وفقا لبيان سابق من الوزارة.