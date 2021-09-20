أسيوط لتكرير البترول: وفرنا منتجات تعادل 945 مليون دولار العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال ماجد الكردي، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، إن تم تكرير نحو 2.6 مليون طن خام لتوفير منتجات بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 945 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، وشملت البنزين عالي الأوكتين والنافتا والسولار والبوتاجاز ووقود الطائرات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف الكردي أن الشركة شهدت تعاظماً في الكميات المنتجة من هذه المنتجات عالية القيمة العام الماضي لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي، كما تم استغلال الهيدروجين المنتج من المشروع الجديد كوقود للأفران في إطار توجهات الدولة للتوسع بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال استعراض أهم مؤشرات نتائج الأعمال في مصفاة تكرير أسيوط التي تغطي حوالي 65% من استهلاك المنتجات البترولية بمحافظات الصعيد، وذلك ضمن فعاليات الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020-2021 بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأشار الكردي إلى ضخ أكثر من 1.3 مليار جنيه استثمارات في مجالات التطوير والإحلال والتجديد ودعم أنظمة السلامة وحماية البيئة ضمن استراتيجية الوزارة في هذا الإطار، ويشمل ذلك عددا كبيرا من المشروعات في مقدمتها المجمع الجديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتين الذي تم تشغيله تجريبيا بنجاح، وإنشاء عدد جديد من المستودعات للسولار ووقود الطائرات وغيرها والتطوير الشامل للوحدات الإنتاجية الحالية.

وأوضح أن من بين هذه المشروعات أيضا مشروعات التحول الرقمي لتطبيق نظامي إدارة الموارد والأصول، والبرمجة الخطية لمصافي تكرير البترول، علاوة على مشروعات الرصد الذاتي للانبعاثات الغازية وإحلال وتجديد نظم الإنذار والإطفاء التلقائي.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال ترأسه أعمال الجمعية، أن ما تشهده منطقة أسيوط من مشروعات كبرى وغير مسبوقة في مجال صناعة التكرير سيجعلها قادرة على تأمين احتياجات محافظات صعيد مصر من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود بعد الانتهاء من المشروعات الجديدة التي تأتي في إطار استراتيجية الدولة والخطة الاستراتيجية لوزارة البترول لتطوير صناعة التكرير.

وأشار إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، وجاري حاليا تنفيذ الأعمال لإنشاء أكبر مجمع لإنتاج السولار بأسيوط التابع لشركة أنوبك.

وقال الوزير إنه يجري كذلك بالتوازي مع أعمال التوسعات والتطوير تنفيذ عملية تطوير شامل ورفع كفاءة للمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط للحفاظ على أصول الدولة ومواكبة الحداثة والتطور.

وأضاف أن الجهود التي تبذل في جميع مناحي الصناعة البترولية تعكس الصورة التي يجب أن يكون عليها قطاع البترول في الجمهورية الجديدة لمصر، مؤكدا أن المرحلة الحاسمة التي تشهدها مصر حالياً تعطي دفعات للعاملين بقطاع البترول في تقديم مزيد من الجهد المخلص.

وخلال رئاسته للجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، أكد الملا أهمية الجهود المبذولة للاستمرار في رفع كفاءة المشروعات لزيادة الطاقة وتحسين الإنتاجية في ضوء تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات للاستفادة من القيمة المضافة وإنتاج منتجات بتروكيماوية تدخل في العديد من الصناعات لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

كما شدد الوزير على أهمية إجراءات السلامة والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في جهود ومبادرات المشاركة المجتمعية لشركات البترول للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية الواقعة بنطاق عملها.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية جهود وزارة البترول في تطوير نواحي السلامة والتوافق البيئي بمشروعاتها بما يخدم توجهات الدولة في هذا المجال، موضحا أن مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير والصيانة بشركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، خلال استعراضه لأهم نتائج الأعمال، أن تنفيذ برامج الإحلال والتجديد والتطوير جاء على رأس أولويات الشركة بالتعاون مع شركات البترول المتخصصة في تنفيذ المشروعات والصيانة.

وذكر أنه تم إسناد مشروع إضافة مفاعل جديد لشركة بترومنت بهدف تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وترشيد النفقات وخفض معدلات استخدام الطاقة، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من منتج البولي فينيل كلوريد PVC من 80 ألف طن سنويا إلى 100 ألف طن.

وقال عبد العزيز إنه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأول من المشروع يتم إجراء الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية لمضاعفة طاقته الإنتاجية من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 350 مليون دولار.

وأشار إلى الجهود المستمرة للتعامل مع التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، وأن الشركة أولت خلال هذا العام اهتماماً بتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية من خلال تطبيق سياسة تسويقية متوازنة طبقاً لحالة العرض والطلب بالأسواق، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات من البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة وحامض الهيدروكلوريك نحو 1.9 مليار جنيه بنسبة تطور 167%.

كما حرصت الشركة على فتح أسواق عالمية جديدة للتصدير وتوفير عائد دولاري من قيمة تلك الصادرات بقيمة 31 مليون دولار، وتم تصدير منتجي البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة إلى إيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل وتركيا والمغرب وسوريا وليبيا والأردن والسودان والجزائر، وفقا لعبد العزيز.

واستعرض عبد العزيز أيضا ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات للإحلال والتجديد والتطوير بتكلفة استثمارية تزيد علي مليار جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات تركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور، وتحديث أنظمة التحكم الآلي بمصنع البولي فينيل كلوريد، ومشروع الإحلال بمصنع "vcm"، بالإضافة إلى مشروعات السلامة وحماية البيئة ومكافحة الحريق.

كما يجري تنفيذ مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من البولي فينيل كلوريد بمرحلتيه، ومشروع النظام المتكامل لإدارة الموارد والأصول ودعم اتخاذ القرار ERP في إطار سياسات التحول الرقمي، وفقا لعبد العزيز.