وزير المالية يتوقع طرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالي الجاري

القاهرة – مصراوي:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تحديد حوالي 5 شركات للطرح خلال العام المالي الحالي في قطاعات متنوعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف الوزير، في لقاء مع قناة CNBC عربية، أن إجراءات طرح حصة من شركة E-Finance تسير في مرحلة جيدة، متوقعا أن يتم الطرح في الربع الأخير من العام لكنه أشار إلى أن تحديد التوقيت الأنسب مرتبط بدراسة.

وأكد الوزير، أنه سيتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في موعدها مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن قانون ضريبة الأرباح صدر العام الماضي -كما طلب السوق- وأنه حاليا في وقت أفضل مما كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا.

وأضاف معيط أن حصيلة ضريبة الدمغة حاليا تسجل نحو 70 مليون جنيه شهريا.

وقال الوزير، إن هناك نية لطرح سندات خضراء في حدود المليار دولار خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلى استمرار مصر في الأسواق الدولية سواء، لكن التوقيت والحجم مرتبط بدراسات مختلفة والتشاور داخل مجلس الوزراء ومع البنك المركزي وبنوك الطرح.

ولم يستبعد معيط طرح سندات بعملات غير الدولار واليورو -رغم أن الفرصة ضعيفة- على حد قوله.