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الغرف التجارية تطالب التجار بسرعة التسجيل في النظام الجمركي المسبق قبل أكتوبر المقبل

04:04 م الخميس 02 سبتمبر 2021
الغرف التجارية تطالب التجار بسرعة التسجيل في النظام الجمركي المسبق قبل أكتوبر المقبل

مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات

كتبت- شيرين صلاح:

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بضرورة وسرعة التسجيل في النظام الجمركي المسبق،"ACI" لتفادي أي معوقات قد تواجه قطاعًا من الأنشطة المختلفة ، خاصة أن مدة التسجيل التجريبي ستنتهي مع نهاية سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الخميس، شدد العربي على كافة منتسبي الغرف التجارية في الأنشطة المختلفة الانتهاء من التسجيل في هذه المنظومة استعدادًا للتطبيق الإلزامي بداية أكتوبر القادم.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين الاتحاد وكلا من وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل تذليل كافة العقبات، وتسهيل عملية التسجيل على الشركات.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بتعاون وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل مساعدة الشركات على التسجيل والتواصل الدائم لتسهيل كافة الأمور والإجراءات فيما يتعلق بهذا الشأن.

وقال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة، إنه بناءً على توجيهات وتعليمات من المهندس إبراهيم العربي هناك تواصل مكثف مع مسئولي مصلحة الجمارك لبحث أي مشاكل أو معوقات قد تظهر أثناء التسجيل حاليًا، والسعي إلى حلها وتسهيل الإجراءات، وعقد ندوات ولقاءات دورية مشتركة ما بين الغرف ومسئولي مصلحة الجمارك ومسئولي شركة "MTS" المُنفّذة لمنظومة التسجيل الجمركي المسبق.

وأضاف أن ذلك لمعرفة آراء ومقترحات ومطالب منتسبي الغرف التجارية، وفتح لغة حوار على أرض الواقع لتسهيل إجراءات التسجيل للمساهمة في إنجاح منظومة التسجيل الجمركي المسبق، والمُقرر تنفيذها إلزاميًا أول أكتوبر المقبل.

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