شعبة الدواجن: أسعار الأعلاف تنخفض 150 جنيهًا للطن في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر طن العلف تراجع بشكل طفيف خلال الأيام الماضية بالأسواق مع هدوء الطلب، وانخفض سعر الطن بين 100 جنيه و150 جنيها.

ويتراوح سعر طن العلف بين 8100 و 8150 جنيها، مقابل سعر يتراوح بين 8200 و 8300 جنيه قبل الانخفاض.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وعن أسعار الدواجن في الأسواق، قال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح بين 23 و24 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 28 جنيهًا للمستهلك.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة يتراوح بين 36 و37 جنيهًا، وتباع بالأسواق بنحو 43 جنيهًا.

ويتراوح سعر كرتونة البيض بالمزرعة بين 37 و39 جنيهًا، ليباع للمستهلك في الأسواق بين 41 و43 جنيهًا، باختلاف نوعه.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت يتراوح بين 5 و7 جنيهات بالمزرعة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.