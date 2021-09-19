بعد هبوط الخام عالميًا.. هل تتراجع أسعار الحديد في مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، عدم حدوث ارتفاعات بأسعار الحديد بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تراجع سعر الخام عالميًا بالأسواق.

وتراجع سعر طن خام الحديد بالبورصات العالمية إلى 140 دولارا حاليا مقابل 200 دولار خلال شهر يوليو الماضي، بانخفاض قدره 60 دولارا، بحسب حنفي.

وأوضح حنفي أن سعر الحديد بالسوق المحلي لا يمكن ربطه حاليا بالسعر المتراجع بالبورصات العالمية والتوقع بانخفاضه كما هبط بالبورصة، مشيرا إلى أن حركة سوق الحديد تتسم بهدوء حركة البيع والشراء ووفرة المخزون منذ عدة أشهر.

ورغم ذلك يرى حنفي أن تراجع الخام بالبورصات العالمية حاليا سيؤدي إلى عدم حدوث ارتفاع في الأسعار المحلية لحديد التسليح على الأقل خلال الفترة المقبلة، إن لم تنخفض الأسعار المحلية بالفعل.

واستقرت أسعار الحديد بالأسواق منذ حوالي ثلاثة أشهر بالسوق المحلي.

ويتراوح سعر طن الحديد في الشركات الاستثمارية تسليم أرض المصنع بين 13500 و14300 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد في المصانع المتكاملة بين 14500 و14600 جنيه، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14 ألف جنيه و14800 جنيه للطن، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.