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مبيعات محلية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:27 م الأحد 19 سبتمبر 2021
مبيعات محلية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.97% إلى مستوى 10889 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.59%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 2.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 49.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 47.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 1.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.37% إلى مستوى 10996 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI مبيعات المستثمرين

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