افتتاح معرض "أهلا مدارس" بالأقصر بتخفيضات تصل إلى 50%

كتب- مصطفى عيد:

أعلن صلاح فتحي، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، افتتاح معرض "أهلا مدارس" للسلع المدرسية اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في مدينتي الأقصر وإسنا، بحسب بيان من الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم.

وأشار فتحي إلى أن المعرض الرئيسي يقام على مساحة 300 متر مربع بمدينة الأقصر باشتراك 24 عارضا وحوالي 42 محلا وذلك ضمن مبادرة التخفيضات والتي تتراوح بين 30 إلى 50% عن السوق الخارجي.

وأوضح أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار فتحي إلى أن الغرفة التجارية توفر دورا كاملا بمول بمدينة إسنا مجانا للتجار للمساهمة في تقليل تكاليف عرض السلع بما ينعكس على سعر البيع للمستهلك.