3.4 مليار جنيه حصيلة جمارك السخنة من الضرائب والرسوم في أغسطس الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر أغسطس الماضى بلغت نحو ٣ مليارات و٤٢٤ مليونًا و٧٠٨ آلاف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٠٥ شهادات جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، بإجمالى 21 ألفًا و٧٩٨ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع: القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٧٢ مليونًا و٨١٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و٥٥١ مليونًا و٨٩٥ ألف جنيه.

وذكر التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة قامت بتصدير مشمول ١٤٩٥ بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضى، لنحو ١٢ ألفًا و٢٨٧ حاوية معظم أصنافها من:الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لهذه البضائع المصدرة بلغت مليار و٥٠٥ ملايين و٧٨١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٤ ملايين و٥١٥ ألف جنيه.