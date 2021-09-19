كيف تحركت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 772 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنبهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.