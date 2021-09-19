Masrawy logo white

كيف تحركت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد؟

12:37 م الأحد 19 سبتمبر 2021
كيف تحركت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد؟

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 772 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 662 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنبهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار 21 عيار 18

الخبر التالى:

الثروة المعدنية توقع بروتوكولا للاستفادة من خبرات معهد علوم البحار

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا