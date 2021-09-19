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ارتفاع صادرات التصديري الطباعة 43% خلال أول 8 أشهر من 2021

11:29 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
ارتفاع صادرات التصديري الطباعة 43% خلال أول 8 أشهر من 2021

صادرات

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف، عن ارتفاع حجم صادرات المجلس بنسبة بلغت 43% في أول 8 أشهر من عام 2021.

وقال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، فإن حجم الصادرات بلغ 596.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 416.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر إلياس، أن صادرات التغليف بلغت 388.9 مليون دولار من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 251.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 54%.

وأضاف إلياس، أن صادرات قطاع الطباعة والكتب بلغت 11.34 مليون دولار في أول 8 أشهر من 2021 مقابل 7.53 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وقال أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن صادرات الفلوتنج 48.98 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 4.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وأضاف جابر، أن صادرات الكرافت بلغت 3.826 مليون دولار من يناير إلى أغسطس مقابل 471 ألف مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت أهم الدول التي زادت الصادرات لها السودان، وليبيا، والسعودية، وبريطانيا وشمال ايرلندا، وأمريكا، وكينيا، وايطاليا، وتركيا، والمغرب واسبانيا.

صادرات المجلس التصديري للطباعة والتغليف نديم إلياس

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