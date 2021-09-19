التصديري للصناعات الهندسية يعلن إدراج منتجات جديدة لبرنامج المساندة التصديرية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن إدراج منتجات جديدة لبرنامج مساندة الصادرات، بحسب بيان من المجلس.

وتشمل هذه المنتجات البطاقات الذكية، والصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية، وخطوط آلات تصنيع وتعبئة الصناعات الغذائية، والآلات الزراعية، وشفرات الحلاقة، والاسطمبات.

وأشاد الصياد بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات والذي يعتبر أحد آليات الصعود بالصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك وفق الرؤية الحكومية الواضحة التي تقودها نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والتي تسعى إلى إزالة العقبات التي تواجه التصدير.

وأوضح رئيس المجلس، أن توفير سيولة مالية للمصدرين خلال الفترة الأخيرة عبر مبادرة السداد الفوري للمتأخرات "مبادرة 85%" يعتبر جزء من التعامل مع مشكلات ملف الصادرات، مشيراً إلى فتح قنوات اتصال مباشرة بين المجلس التصديري ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعامل الفوري من أية عوائق أو مقترحات من شأنها الارتقاء بمستوى الصادرات.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وهيئة المعارض وهيئة تنمية الصادرات من أجل تسريع الخدمات التي يحصل عليها الشركات الهندسية.

وأكدت حلمي أن المجلس التصديري نظم عددا من اللقاءات والفعاليات آخرها ندوة الشركات المشاركة في البعثة المصرية المتجهة إلى زامبيا، على أن يجري الإعلان تباعا عن كافة الفعاليات المقبلة بمشاركة وتنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية.