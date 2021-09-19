ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية إلى 1.9 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بنسبة 44%.

وبحسب بيان المجلس، بلغ حجم الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس نحو 1.957 مليار دولار فى 2021 مقابل 1.357 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال المجلس في تقريره الشهري، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 35% فى شهر أغسطس 2021، وبلغت 274.5 مليون دولار بالمقارنة بـ 204 مليون دولار فى أغسطس 2020.

وأشار المجلس إلى أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أغسطس بالمقارنة بنفس الفترة عام 2020، وهي الأجهزة الكهربائية 16%، ومكونات السيارات 65%،والكابلات 97%، والأجهزة المنزلية 63%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 54%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي، أوروبا ( المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – ألمانيا – اسبانيا – اليونان )، وآسيا ( الإمارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين ، وافريقيا ( الجزائر – المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا - تونس ).