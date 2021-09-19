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ارتفاع 5 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:50 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
ارتفاع 5 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 50 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والكانتلوب بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين جنيه و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور سوق الجملة أسعار الكوسة

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