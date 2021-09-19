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البورصة ترتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

10:26 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة بلغت 0.68% إلى مستوى 11070 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.37% إلى مستوى 10996 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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