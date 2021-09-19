Masrawy logo white

تراجع كبير في أسعار السمك المكرونة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

10:18 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
تراجع كبير في أسعار السمك المكرونة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 25 جنيهًا ليتراوح بين 35 و60 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير، بين 90 و170 جنيها، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي السمك المكرونة

الخبر التالى:

البورصة ترتفع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا