مؤسس "ناوي" للتكنولوجيا العقارية: نخطط لتقديم خدمات إدارة وتأجير العقار (حوار)

-نركز على تصدير العقارات للمصريين بالخارج والأجانب من العرب والأوروبيين

-أكثر من 5 آلاف وحدة عقارية مطروحة على المنصة

-ساويرس تحمس لما تقدمه المنصة من الخدمات وأصبح المستثمر الرئيسي

كتب-علاء حجاج:

تستهدف شركة "ناوي" للتكنولوجيا العقارية تقديم عدد من الخدمات الجديدة على رأسها إتاحة خدمات الإيجار وإدارة العقار، فضلا عن التوسع بخدماتها في أسواق خارجية، والتوسع في تصدير العقار.

وقال أحمد رافع الشريك المؤسس لشركة "ناوي" خلال حواره مع مصراوي، فإن الشركة تخطط لإتاحة خدماتها للسوق العقاري الأكبر وهم أصحاب العقارات من الأفراد في مناطق القاهرة القديمة مثل وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وأضاف رافع أن المهندس أنسي نجيب ساويرس أصبح المستثمر الرئيسي بالشركة بعد الجولة التمويلية الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان متحمسًا للنمو الذي تحققه الشركة والخدمات التي تقدمها الأمر الذي ساهم في إتمام عملية التمويل التي حصلت عليه الشركة مؤخرا.

ما هي منصة ناوي؟ وما الخدمات التي تقدمها؟

ناوي هي شركة تكنولوجيا متخصصة في قطاع العقارات، وتهدف إلى تسهيل عمليات البيع والشراء ومساعدة البائعين والمشترين على إتمام عمليات البيع والشراء، بدأنا نشاطنا في السوق المصري منذ عام 2016 باسم "كونج"، ولكن في بداية العام الجاري قررنا أن نغير اسم الشركة لاسم "ناوي" وأطلقنا تطبيق للهواتف الذكية وذلك ضمن خطة النمو التي وضعناها لنفسنا.

أما عن الخدمات التي نقدمها، نحن منصة بحث وتسويق العقارات، ونقدم خدمات البيع والشراء عبر التطبيق الذكي والمنصة، لدينا تعاقد مع كبرى المطورين العقاريين في السوق المصري لعرض وحداتهم العقارية المستهدف بيعها بصورة سهلة ومحدثة بشكل دوري للمستهلك.

وتقدم المنصة كافة المعلومات الخاصة بالوحدات العقارية المعروضة للبيع بشكل واضح وسهل من حيث المساحات والأسعار والصور من الطبيعة وغيرها من التفاصيل الفنية، كما تتيح للعميل إمكانية التواصل معنا من خلال الكول سنتر بفريق المبيعات لمساعدته في اتخاذ قرار الشراء عبر الإجابة على استفساراته وكذلك مساعدته على إتمام عملية الشراء للوحدة المستهدفة.

ومن خلال المنصة يمكن للعميل البحث عن الوحدة المستهدفة في المنطقة التي يحددها، وكذلك يمكنها عقد مقارنة بين الوحدات من خلال المنصة وغيرها من كافة البيانات والمعلومات التي تساعده على اتخاذ قرار الشراء.

ما الخدمات الجديدة التي تنوي المنصة إطلاقها؟

الخدمات التي يحتاجها سوق العقار في مصر كثيرة، والسوق به العديد من الفرص التي يمكن استثمارها عبر الحلول الرقمية، ولذلك لدينا العديد من الخدمات التي نسعى لإطلاقها.

ومن هذه الخدمات، نخطط لإتاحة خدمات الإيجار طويل وقصير المدى، كذلك نخطط لإطلاق خدمة إدارة العقار، إذ تتولى "ناوي" نيابة عن المستثمر إدارة العقار من حيث الصيانة وتأجيره، وذلك خلال عام على أقل تقدير.

هل الوحدات المعروضة عبر المنصة تغطي كافة المشروعات في مصر؟

نركز في تعاونا مع شركات التطوير العقاري على تسويق المشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، فمثلا في القاهرة نركز على التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق ومدينة المستقبل والسادس من أكتوبر، وكذلك مناطق الساحل الشمالي والعين السخنة ورأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من المجتمعات الجديدة.

حاليا نحن نقدم خدماتنا بالتعاون مع المطورين العقاريين والشركات، ولكن نخطط أن نتيح خدماتنا خلال الفترة المقبلة في المناطق القديمة نسبيا، مثل عقارات وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة، وذلك بالتعاون مع الأفراد من أصحاب هذه العقارات، وخاصة أنه السوق العقاري الأكبر بمصر، كما نهدف التوسع بخدماتنا لتغطي كافة المناطق بمختلف محافظات مصر.

من هم أبرز المطورين العقاريين الذين تعاونوا معهم عبر منصة "ناوي"؟

نتعاون مع عدد من كبار التطوير العقاري في مصر مثل "سوديك - بالم هيلز - إعمار مصر - أوراسكوم - أورا - تطوير مصر".

ما أبرز التحديات التي تواجهكم في هذا القطاع، وأبرز فرص النمو؟

هناك العديد من فرص النمو في السوق العقاري المصري، وخاصة أنه غير منظم ويحتاج إلى الحلول الرقمية التي تساعد على انعاشه، ولذلك لدينا خطط لطرح خدمات جديدة مثل الإيجارات وإدارة العقار.

بينما تتلخص التحديات في تقديم أفضل خدمة لأكبر قاعدة ممكنة من العملاء لمساعدتهم في اتخاذ قرار الشراء وإتمامه بشكل بسيط، ولكن التحديات حتى الآن محدودة بسبب تعاملنا مع شركات التطوير العقاري، ولكن مع تقديم الخدمات لسوق العقار الأكبر بمصر من خلال الأفراد أصحاب العقار فستكون هناك تحديات أكبر.

هل لديكم خطط للعمل على تصدير العقار؟

بالفعل من ضمن أهداف المنصة هو توفير الخدمة للمصريين بالخارج الراغبين في تملك وحدات عقارية بمصر، وكذلك الأجانب، ولذلك نحن نتصدر قائمة البحث في هذا الشق.

وبالفعل بدأ عدد من العملاء المصريين بالخارج وبعض الأجانب والعرب بشراء وحدات عقارية من خلال منصتنا "ناوي"، ولكن نستهدف أن نتوسع في هذا الجزء مع النمو الذي نحققه خلال الفترة الحالية.

ما المناطق التي يٌقبل الأجانب على تملك وحدات عقارية بها؟

الأجانب من الأوروبيين يفضلون امتلاك عقارات في مناطق مثل الجونة وسوما باي في منطقة البحر الأحمر، أما الأجانب العرب من دول "السعودية -الإمارات -الكويت" هم الفئة الأكثر إقبالا على تملك وحدات عقارية في مصر ويفضلون عادة مناطق الساحل الشمالي والقاهرة والعاصمة الإدارية.

كيف تحقق شركة "ناوي" الأرباح؟

حاليا نحقق أرباحا من خلال عمولة من المطور العقاري، بينما نقدم خدماتنا مجانية للعملاء من المشترين.

كم عدد الوحدات العقارية المطروحة من خلال منصة ناوي؟

حاليا لدينا نحو 5 آلاف وحدة عقارية في أكثر من 300 مشروع.

كيف أصبحت عائلة ساويرس المستثمر الرئيسي في المنصة حاليًا؟

شركتنا تمشي بخطى جيدة وتحقق أرباحًا لكن النمو كان بطيئًا، وقررنا في نهاية 2020 أن نسرع هذا النمو وخاصة أن استثمارنا كان من مالنا الخاص، وبالفعل بدأنا محادثات مع مجموعة من المستثمرين للحصول على تمويل، وكان من ضمن المستثمرين الذي عرضنا عليهم الفكرة كان المهندس أنسي نجيب ساويرس وتحمس جدًا للفكرة، ولذلك كان هو المستثمر الرئيسي في "ناوي" من خلال عملية التمويل الأخيرة، وكذلك لدينا مجموعة من المستثمرين الملائكيين الأخرين مثل المهندس حاتم دويدار رئيس مجموعة اتصالات.

هل لديكم خطط لإجراء جولات تمويلية جديدة؟

بالتأكيد لدينا خطط لذلك وستكون هناك فرص جديدة للقيام بجولات تمويلية جديدة.

هل لديكم خطط لتقديم خدماتكم بأسواق خارجية؟

هناك العديد من الأسواق النشطة بقطاع العقارات في المنطقة، ولدينا خطط للتوسع بخدماتنا في الإمارات والسعودية، وكذلك جنوب أفريقيا.