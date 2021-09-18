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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق الجملة

10:09 ص السبت 18 سبتمبر 2021
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق الجملة

أسعار الاسماك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا، وهو سعر أمس.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بين 60 و70 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير، بين 90 و170 جنيها، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الاسماك السمك البلطي الجمبري السمك البوري

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