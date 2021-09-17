رغم ارتفاعه اليوم.. جرام الذهب يخسر 13 جنيهًا خلال أسبوعين

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب في مصر، خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاعه خلال التعاملات اليومية اليوم الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 778 جنيهًا مقابل 783 جنيهًا الجمعة الماضي.

وانخفض سعر الجرام في السوق المحلي 5 جنيهات، خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بتراجع الأسعار العالمية، منخفضًا 791 جنيهًا للجرام قبل أسبوعين، بتراجع نحو 13 جنيهًا خلال 15 يومًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 666.9 جنيه، وعيار 24 إلى 889 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه إلى 6224 جنيهًا.

وخلال تعاملات الأسبوع، قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولار للأونصة، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولار للأونصة.

وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7% أمس الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر.