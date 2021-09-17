إذا دخلت في علاقة عبر الإنترنت.. كيف تحمي معلوماتك الشخصية ضد التشهير؟

القاهرة – مصراوي:

أوصى تقرير كاسبرسكي، بعدد من التدابير للحفاظ على حماية المعلومات الشخصية، للباحثين عن علاقة عاطفية عبر الإنترنت.

وركزت دراسة استطلاعية، أجرته كاسبرسكي، على التعرّف على التهديدات والمخاوف الرئيسة التي واجهها المستخدمون أثناء التعارف عبر الإنترنت.

وتضمنت التوصيات:

• التعامل مع البيانات الخاصة عبر الإنترنت بمسؤولية، من خلال اتباع النصائح الواردة في قائمة كاسبرسكي للتحقق من سبل حماية البيانات عبر الإنترنت.

• التحقق دائمًا من الإعدادات الخاصة بمنح الأذونات على التطبيقات التي تستخدمها، لتقليل احتمالية مشاركة بياناتك أو تخزينها من قبل أطراف أخرى دون علمك.

• استخدام أسلوب المصادقة الثنائية للدخول إلى الحسابات، وهنا فإن استخدام تطبيق لإنشاء رمز الدخول المستخدم لمرة واحدة يظلّ أكثر أمانًا من تلقي رمز الدخول عبر الرسائل القصيرة (التي يمكن قرصنتها). ويمكن كذلك الاستثمار في مفتاح 2FA للوصول إلى مستوى أمني أعلى.

• استخدام حل أمني موثوق به، مثل Kaspersky Password Manager، لإنشاء كلمات مرور فريدة لكل حساب وتأمينها، ومقاومة إغراء إعادة استخدام كلمة المرور نفسها مرارًا لحسابات مختلفة.

• استخدام أداة مثل Kaspersky Total Security لمعرفة ما إذا تعرضت أي من كلمات المرور التي تستخدمها لحساباتك عبر الإنترنت للاختراق. تتيح ميزة Account Check للمستخدمين التحقق من أي تسرّب محتمل لبيانات الدخول الخاصة بحساباتهم، فإذا كُشف عن تسريب ما، فإن هذه الأداة تتيح معلومات حول فئات البيانات التي قد تكون متاحة للجمهور، بحيث يمكن للمستخدم المتضرّر اتخاذ الإجراء المناسب.

• من المهم التفكير دائمًا في الطرق التي قد يتلقى ويفسر ويستخدم بها الآخرون المحتوى الذي تشاركه على الإنترنت.