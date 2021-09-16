رئيس جابان توباكو: ننتظر رد الحكومة على ملاحظاتنا بشأن الرخصة الجديدة

كتبت شيماء حفظي:

قال انتوني سميث، رئيس مجلس إدارة شركة جابان توباكو، إن شركته تنتظر رد الحكومة المصرية على ملاحظاتها بشأن رخصة تصنيع السجائر الجديدة.

وأضاف سميث، ردا على سؤال لمصراوي، خلال مؤتمر صحفي لتجديد اتفاق تصنيع مشترك مع الشرقية للدخان، اليوم الخميس، أن شركته طالبت بفصل رخصة تصنيع السجائر الإلكترونية والجيل الجديد من التبغ المسخن بعيدا عن السجائر التقليدية.

كما طالبت الشركة، مع عدد من شركات أجنبية أخرى عاملة في مصر، بإصدار مزيد من الرخص لتصنيع السجائر بما يسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

وأوضح سميث: "نخاطب الحكومة وننتظر ردها على ملاحظاتنا الأخيرة، نطمح لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري لكن هذا يعتمد على المنافسة العادلة".

وطرحت الشركة منتجا جديدا من سجائر وينستون، الاثنين الماضي، بسعر 31 جنيها للعبوة.

وتصنع الشركة 5 أصناف من سجائر وينستون وصنفين من سجائر كامل.

ووقعت الشركة اتفاق تصنيع مشترك مع الشركة الشرقية للدخان لمدة 3 أعوام.